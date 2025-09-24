“O maior gol da minha vida”, diz Petkovic ao levar a filha ao altar em casamento luxuoso

Ídolo do Flamengo se emociona em cerimônia na Sérvia e na Grécia e compara o momento com as grandes decisões que viveu em sua carreira

A celebração do casamento de Inês com Nikola Perenčević ocorreu em três etapas. As cerimônias civil e religiosa foram realizadas em Niš, na Sérvia. Já a grande festa, por sua vez, ocorreu na Grécia. O pai da noiva, além de conduzi-la ao altar, também atuou como um “pai babão”. Ele fez diversos registros de toda a cerimônia com seu próprio celular.

O ex-jogador Dejan Petkovic viveu uma emoção única e inesquecível. O ídolo do Flamengo , de 53 anos, levou sua filha, Inês Petkovic, ao altar. Em um casamento luxuoso, o craque sérvio não escondeu a emoção. Ele, em suma, comparou o momento a uma final de campeonato. Petkovic, aliás, definiu a cerimônia como “o maior gol da minha vida”.

Em um comunicado enviado à imprensa, o ex-jogador comparou os sentimentos. Ele afirmou que a emoção de levar a filha ao altar foi maior do que a de qualquer jogo.

“Em campo, nas maiores decisões, o coração acelera, mas as pernas sempre obedecem. No dia em que levei minha filha ao altar, foi diferente: minhas pernas tremiam, meu coração disparava”, disse Petkovic. “Conduzir minha caçula foi, sem dúvida, o maior gol da minha vida”, completou.

Petkovic é um dos maiores ídolos do Flamengo

A declaração do craque, aliás, tem um peso enorme vindo de quem veio. Petkovic é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele ficou marcado por gols decisivos em sua carreira. O mais famoso, de fato, foi o golaço de falta contra o Vasco. O lance, aos 43 do segundo tempo, garantiu o título Carioca de 2001.

Além do Flamengo, o sérvio também teve passagens de destaque por outros grandes clubes. Ele defendeu as camisas dos rivais Vasco e Fluminense, além do Vitória, entre outros. Famoso por sua técnica apurada, “Pet”, como era chamado, marcou época no futebol brasileiro. Aposentado dos gramados, ele agora vive a emoção de uma nova fase em sua vida pessoal.