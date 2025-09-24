“Empilhamos chances”, avalia Fernando Diniz sobre vitória do Vasco sobre o Bahia

Técnico elogia a atuação do time mesmo antes da expulsão, mas critica a arbitragem por não ter aplicado outros cartões vermelhos / Crédito: Jogada 10

O técnico Fernando Diniz analisou a importante vitória do Vasco. A equipe venceu o Bahia por 3 a 1, de virada, em São Januário. O jogo, que ocorreu na noite desta quarta-feira (24), era uma partida atrasada do Brasileirão. Para o treinador, o time foi superior e mereceu o resultado. Ele, contudo, fez críticas à atuação da arbitragem no clássico. Na sua análise da partida, o treinador fez questão de elogiar o desempenho. Ele acredita que o time já era superior mesmo antes da expulsão de Jean Lucas.

“Fazendo a analise do jogo, acho que o time foi muito bem. Nos períodos de 11 contra 11 acho que tivemos nossos melhores momentos. Empilhamos chances e ganhamos com muito mérito”, afirmou Diniz. Fernando Diniz critica arbitragem O treinador, no entanto, não poupou críticas à atuação do árbitro João Vitor Gobi. Ele reclamou de lances em que acreditava que jogadores do Bahia também deveriam ser expulsos. “Acredito que mesmo tendo a expulsão, o outro lance foi para expulsão claramente”, disse o técnico, citando uma falta em Puma Rodríguez que o VAR chegou a revisar. Diniz, inclusive, também questionou a mudança de critério da arbitragem. O técnico lembrou de um jogo anterior para reclamar da falta de padrão: