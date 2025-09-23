Yony González relembra Libertadores de 2023 e se declara ao Fluminense: “Minha segunda casa”

Colombiano cita assistência na semifinal daquela conquista, no Beira-Rio, e agradece Fernando Diniz pelas oportunidades no Tricolor / Crédito: Jogada 10

No título da Libertadores do Fluminense, em 2023, um nome passou despercebido do grande público, porém deu uma das assistências mais importantes daquela campanha. Trata-se de Yony González, que se tornou um herói improvável ao participar ativamente do gol da virada de Cano sobre o Internacional na semifinal da Glória Eterna. Após o empate por 2 a 2, no Maracanã, o Tricolor viu o Colorado abrir o placar logo no início do confronto, no Beira-Rio. Mas a equipe carioca conseguiu dar a volta por cima na etapa final e ficar com a vaga. John Kennedy deixou tudo igual, enquanto o argentino sacramentou o triunfo, com passe do colombiano.

“Um jogo difícil. O Internacional marcou um gol muito rápido, e a gente ficou um pouco nervoso. No primeiro tempo, Diniz me chama para perguntar se eu estava pronto para jogar. Falei “claro”. Semifinal da Libertadores. Nesse sentido entrei no lugar do Guga, lateral-direito. Ele me falou para fazer esse jogo. Graças a Deus consegui essa assistência que ficou na história do clube”, disse o atacante, que também relembrou sua primeira chegada ao clube. “Foi um ano muito marcante (2019). Foi a primeira vez que saí da Colômbia para jogar em outro time. Cheguei sozinho no Rio. Não falava nada em português. Com esse time, consegui ser feliz, marcar gols. Consegui fazer feliz a torcida que me acolheu muito bem. Até chegar no clube, me mandaram mensagens. Não entendia nada. Agradeço sempre ao Diniz, que passava muita confiança para mim. Dessa forma, Ganso também me ajudou muito. É um dos caras que falava espanhol”, completou ao portal “ge”. Pedido para retornar ao Tricolor Yony, que atualmente defende as cores do Rionegro Águilas, da Colômbia, disse que quando defendia o Ceará, conversou com Paulo Angioni, dirigente do clube carioca, e disse ter o desejo de retornar ao Rio. Isso aconteceu justamente em 2023, ano do título mais marcante da história do Flu.