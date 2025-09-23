Vini Jr vive outra realidade no Real Madrid em meio à indefinição sobre renovação

Jornal espanhol destaca que atacante vive pressão por causa de seu novo status, agora com o técnico Xabi Alonso, e rotatividade no ataque / Crédito: Jogada 10

No triunfo sobre o Espanyol no último sábado (20), Vini Jr voltou a figurar entre os titulares do Real Madrid. Isso depois de começar no banco de reservas na estreia da equipe pela Champions League. Assim, dentro das quatro linhas, o brasileiro deu a assistência para o gol de Mbappé, mas deixou o gramado no segundo tempo para a entrada do compatriota Rodrygo. No entanto, de acordo com o jornal “Marca”, a questão de ser uma opção no banco e ter que brigar por uma vaga no time tem incomodado o atacante. Vale lembrar que ele era titular absoluto sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, algo que não ocorre com Xabi Alonso.