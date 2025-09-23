Victor Hugo tem lesão confirmada e virá desfalque no Santos

Volante deixou o clássico contra o São Paulo ainda no primeiro tempo e deve perder os próximos jogos do Brasileirão

Juan Pablo Vojvoda tem mais um desfalque para montar o Santos para as próximas rodadas. O volante Victor Hugo teve uma lesão confirmada no músculo adutor da coxa direita e ficará de fora de algumas partidas da sequência do Campeonato Brasileiro.

Victor Hugo sentiu a contusão no clássico contra o São Paulo, no qual deixou o gramado ainda na primeira etapa. O volante passou por exames que constataram a lesão e já iniciou o tratamento no departamento médico do clube. O jogador se junta a Neymar, entre as baixas alvinegras para as próximas partidas.