Vasco x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco não terá Robert Renan, que se recupera de uma concussão sofrida no empate com o Flamengo, Rayan, que desfalca o time porque levou o terceiro cartão amarelo, e Lucas Piton, ainda em recuperação de um edema na panturrilha esquerda. Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB já realizam atividades sem restrições, mas a presença é incerta. Outra dúvida, só que no time titular, fica por conta de Nuno Moreira. O atacante vem realizando tratamento intensivo no tornozelo esquerdo, após uma entorse sofrida no clássico com o Flamengo. Caso não inicie o jogo, David será o substituto.

Em contrapartida, Lucas Freitas retorna depois se cumprir suspensão e formará dupla de zaga com Cuesta. Outra novidade é Diego Minete, atacante da base, que foi relacionado pela primeira vez sob o comando de Fernando Diniz. Ele ficará como opção no banco de reservas.

Como chega o Bahia?

O Bahia busca encerrar o jejum de três jogos sem vitórias para não perder o G4 de vista. Com 37 pontos e na 6ª posição, o Tricolor viu o Mirassol, o 4º colocado, abrir vantagem de cinco pontos.

O técnico Rogério Ceni terá sete desfalques para a partida. Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo já iniciaram a transição e estão próximos do retorno, porém não viajaram para o Rio. João Paulo, David Duarte e Erick Pulga se recuperam de lesões e seguem no departamento médico.