Vasco x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragemCruz-Maltino recebe o Esquadrão de Aço se enfrentam nesta quarta-feira (24/9), em São Januário, em jogo atrasado do Brasileirão
Nesta quarta-feira (24), o Vasco recebe o Bahia, às 19h30, em São Januário, pelo jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times estão em situações opostas na tabela de classificação. O Cruz-Maltino busca se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Esquadão de Aço luta para entrar no G4.
Onde assistir?
Amazon Prime Video (streaming)
Como chega o Vasco?
O Vasco não terá Robert Renan, que se recupera de uma concussão sofrida no empate com o Flamengo, Rayan, que desfalca o time porque levou o terceiro cartão amarelo, e Lucas Piton, ainda em recuperação de um edema na panturrilha esquerda. Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB já realizam atividades sem restrições, mas a presença é incerta. Outra dúvida, só que no time titular, fica por conta de Nuno Moreira. O atacante vem realizando tratamento intensivo no tornozelo esquerdo, após uma entorse sofrida no clássico com o Flamengo. Caso não inicie o jogo, David será o substituto.
Em contrapartida, Lucas Freitas retorna depois se cumprir suspensão e formará dupla de zaga com Cuesta. Outra novidade é Diego Minete, atacante da base, que foi relacionado pela primeira vez sob o comando de Fernando Diniz. Ele ficará como opção no banco de reservas.
Como chega o Bahia?
O Bahia busca encerrar o jejum de três jogos sem vitórias para não perder o G4 de vista. Com 37 pontos e na 6ª posição, o Tricolor viu o Mirassol, o 4º colocado, abrir vantagem de cinco pontos.
O técnico Rogério Ceni terá sete desfalques para a partida. Kanu, Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo já iniciaram a transição e estão próximos do retorno, porém não viajaram para o Rio. João Paulo, David Duarte e Erick Pulga se recuperam de lesões e seguem no departamento médico.
A novidade é Ademir, que foi relacionado após um longo período machucado. A tendência é de que ele possa jogar cerca de 20 minutos contra o Vasco.
VASCO X BAHIA
Campeonato Brasileiro – 16ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 24/09/2025 (quarta-feira), às 19h30 (horário de Brasília)
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gomez, Nuno Moreira (David) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Kayky); Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Evandr de Melo Lima (SP)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.