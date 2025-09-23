Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três empresas têm interesse no naming rights do Maracanã

Flamengo, que detém maior porcentagem da concessionária, pretende avançar para ter uma proposta mais definitiva para nomear o estádio
Autor Jogada 10
Três empresas procuraram o Flamengo com interesse no naming rights do Maracanã. O presidente Luiz Eduardo Baptista revelou a informação, em reunião do Conselho Deliberativo na última semana. Ainda não há nada concreto, porém a ideia do clube é retomar as conversas quando tiver uma proposta mais concreta. Os nomes, entretanto, não foram revalados.

“Todos os senhores conhecem o estádio Maracanã. Estamos há oito meses procurando quem queira colocar naming rights no Maracanã. Que é um estádio de primeira linha no Brasil, altamente conhecido, terceiro ponto turístico da cidade. Depois de oito meses de busca, temos três interessados. É um estádio que está pronto. Fecha o contrato, no dia seguinte está o nome dele lá. Imaginem de um estádio que não tem data para ficar pronto”, disse Bap ao “UOL”.

No início do ano, o governo do Rio chegou a dar aval ao Flamengo para negociar os naming rights do estádio. A expectativa é que a venda do nome do Maracanã fique em torno de R$ 200 milhões por ano. O Rubro-Negro quer acelerar o negócio para aumentar a rentabilidade do estádio.

O Flamengo aumentou a margem da operação para entre 65% e 70% em seus jogos – também reduzindo o valor do aluguel a ser pago à concessionária do estádio (Flamengo detém 65% da empresa, e o Fluminense 35%).

A gestão Fla-Flu do Maracanã

A dupla Fla-Flu, afinal, faz a gestão compartilhada do Maracanã através de Termo de Permissão de Uso desde abril de 2019.  Dessa forma, neste novo acordo, a empresa tem a seguinte participação econômica entre os sócios: 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense.

Por fim, receitas, lucro, perdas e demais obrigações manterão essa divisão. Além disso, o contrato de concessão prevê altos investimentos, de R$ 393 milhões em obras e manutenções nos próximos 20 anos. R$ 255,5 milhões aos rubro-negros e R$ 137,5 milhões para os tricolores.

