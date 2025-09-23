Torcida do Fluminense vaia Everaldo e Renato Gaúcho no Maracanã

O clima de decisão tomou conta das arquibancadas do Maracanã. Afinal, o Fluminense enfrenta o Lanus, da Argentina, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Contudo, os tricolores não esconderam a insatisfação com o centroavante Everaldo e o técnico Renato Gaúcho.

Antes do início do jogo, a torcida tricolor vaiou o centroavante e o treinador durante o anúncio da escalação. Pouco depois, no entanto, as vaias foram ofuscadas pelo apoio. Assim, ficou clara uma divisão nas arquibancadas do Maracanã.