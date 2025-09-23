Torcida do Fluminense vaia Everaldo e Renato Gaúcho no Maracanã

Torcida do Fluminense vaia Everaldo e Renato Gaúcho no MaracanãCentroavante e treinador foram vaiados antes do jogo contra o Lanus
O clima de decisão tomou conta das arquibancadas do Maracanã. Afinal, o Fluminense enfrenta o Lanus, da Argentina, nesta terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. Contudo, os tricolores não esconderam a insatisfação com o centroavante Everaldo e o técnico Renato Gaúcho.
Antes do início do jogo, a torcida tricolor vaiou o centroavante e o treinador durante o anúncio da escalação. Pouco depois, no entanto, as vaias foram ofuscadas pelo apoio. Assim, ficou clara uma divisão nas arquibancadas do Maracanã.
Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o técnico Renato Gaúcho fez mudanças na escalação. Afinal, Nonato sofreu uma pancada no pé durante o primeiro confronto e deu lugar ao meia Lucho Acosta. Assim, o Tricolor entrou em campo com uma escalação mais ofensiva.
Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a decisão vai ser nos pênaltis. O Lanus, por sua vez, joga pelo empate para se classificar.
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar