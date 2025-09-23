Torcedores se unem para ajudar doceira agredida em Flamengo x Vasco

Monalisa Ferreira, de 48 anos, levou um soco no rosto, caiu no chão, quebrou os dentes e sofreu luxação no braço no clássico de domingo

Torcedores se mobilizaram nas redes sociais para ajudar Monalisa Ferreira de Souza, vendedora de doces que foi agredida enquanto trabalhava nos arredores do Maracanã no último domingo, antes do clássico entre Flamengo e Vasco, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Monalisa Ferreira, de 48 anos, levou um soco no rosto, caiu no chão, quebrou os dentes e sofreu luxação no braço. Ela cconta à “CNN Brasil” que percorreu 54 quilômetros de Guaratiba, na zona Oeste do Rio, até o entorno do Maracanã, na zona Norte, pelo lado da Mangueira, para vender doces.