Seleção sub-20 faz último treino antes de viagem para o Chile

Delegação brasileira embarca na noite desta terça (23) rumo à Copa do Mundo da categoria e estreia no dia 28 de setembro / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira sub-20 realizou o último treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes de embarcar rumo à Copa do Mundo da categoria. A delegação, assim, prepara para viajem à capital chilena na noite desta terça-feira (23). A equipe do técnico Ramon Menezes chega no Chile na madrugada de quarta-feira (24), quando também treina às 18h. Seguindo o protocolo da Fifa, os treinos da Seleção Brasileira Sub-20 terão os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Além do treino de quarta, o Brasil vai a campo na quinta (25), sexta (26) e sábado (27), também no mesmo horário.

Dos 21 atletas convocados pelo técnico Ramon Menezes, 19 já estão junto da delegação. Afinal, apenas os atacantes Wesley, do Al Nassr, e Pedrinho, do Zenit, se apresentarão no Chile. Além dos atletas, o presidente da Federação Piauiense de Futebol, Robert Brown Carcará será o chefe de delegação da Seleção Brasileira durante a disputa da Copa do Mundo Sub-20. Ele, assim, se juntará à delegação já no Chile. Durante estes dois dias de treino na região serrana do Rio, os atletas Marquinhos (Botafogo), Kauan Toledo (Botafogo), Carbone (Flamengo), Pablo (Flamengo), Pedro Leão (Flamengo) e Ramon Rique (Vasco) completaram as atividades. Visita em treino da Seleção sub-20 No último treino da Seleção sub-20, o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, o gerente Cícero Souza, o coordenador técnico, Juan Santos, o analista de desempenho, Thomaz Araújo, e o preparador físico, Cristiano Nunes, marcaram presença. O coordenador da preparação de goleiros da CBF, Taffarel, esteve presente durante toda a passagem da Seleção Sub-20 pela Granja Comary. Além disso, o diretor das categorias de base do Flamengo, Alfredo Almeida, e o chefe da captação das categorias de base rubro-negras, Ricardo Perlingeiro, também acompanharam a atividade.