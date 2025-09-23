Saúl pede Flamengo “maduro” contra o Estudiantes

Espanhol também afirma que time não pode perder identidade na Argentina: "Não podemos nos distrair com o ambiente" / Crédito: Jogada 10

O Flamengo pensa somente na partida de quinta-feira (25) contra o Estudiantes, às 21h30, no estádio Jorge Luis Hirschi, pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Mesmo com a vantagem mínima, o volante Saúl quer uma equipe madura diante dos argentinos e ressaltou que cada detalhe é importante para conquistar a classificação. “Temos que ser uma equipe madura, mas, acima de tudo, ser nós mesmos. Não podemos nos distrair com o ambiente ou com o tipo de jogo que o rival pode fazer. Temos que saber ao que vamos. Vamos tentar ganhar a partida com nossas armas. Na Libertadores, como na Champions (League) e em qualquer tipo de competição eliminatória, cada detalhe é muito importante. Temos que estar muito concentrados para que isso não afete”, disse Saúl, à ‘FlamengoTV’.