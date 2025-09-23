Reforços marcam, e Liverpool avança na Copa da Liga Inglesa

Isak e Ekitiké fazem os gols do triunfo dos reservas na vitória por 2 a 1 sobre o Southampton, da segunda divisão, em Anfield / Crédito: Jogada 10

O Liverpool espantou a zebra e avançou às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira (23). Com um time repleto de reservas, os Reds bateram o Southampton, da segunda divisão, por 2 a 1, gols dos reforços Isak e Ekitiké. Charlie descontou. Os Reds voltam a campo no próximo sábado (27), às 11h (de Brasília), quando visitam o Crystal Palace pela sexta rodada da Premier League. O Southampton joga no mesmo dia e horário pela Championship contra o Middlesbrough.

O técnico Arne Slot aproveitou a partida em Anfield para poupar todo o time titular, preservando a maioria dos jogadores até do banco de reservas. Dessa maneira, em campo, os reforços Leoni, Frimpong e Isak, além do goleiro Mamardashvili, o lateral-esquerdo Robertson e o atacante Chiesa. E um punhado de jovens promessas. Com uma equipe toda modificada, os Reds tiveram dificuldade para criar chances reais de perigo. Apesar disso, com menos de um minuto, Isak quase marcou, finalizando para grande defesa do goleiro do Southampton. A equipe visitante até chegou mais vezes ao ataque e levou perigo. Southampton perde grande chance, e Liverpool é letal Aos 42 minutos, o Southampton teve a chance de abrir o placar após saída errada de Joe Gomez. Armstrong ficou com a bola e acertou o travessão na saída de Mamardashvili. No rebote, o brasileiro Léo Scienza jogou para fora, de cabeça e sem goleiro. Aliás, a bola pune! No lance seguinte, quem saiu jogando errado foi o goleiro McCarthy. No entanto, Chiesa aproveitou dentro da área e rolou para Isak, livre, fazer o primeiro gol dele e da partida: 1 a 0 Liverpool.