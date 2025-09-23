Real Madrid goleia o Levante e mantém 100% no Espanhol

Mbappé marca dois, Vini Jr brilha com gol e assistência, e time merengue chega a 18 pontos antes do clássico contra o Atlético

Segue o líder. O Real Madrid goleou o Levante por 4 a 1, nesta terça-feira (23), em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol e manteve os 100% de aproveitamento na competição. Mbappé, com dois gols, e Vini Jr, com gol e assistência para Mastantuono, foram os destaques da vitória no Ciudad de Valencia. Etta Eyong marcou o gol de honra para os donos da casa.

Vini Jr foi titular nesta terça-feira e teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo. Nos primeiros 45 minutos, em que Mbappé esteve apagado, o brasileiro se destacou nas jogadas individuais e abriu o placar com um golaço com a parte externa do pé. Ele também deu assistência para outro belo gol de Mastantuono.

Assim, Vini Jr chegou a três gols e três assistências na temporada, mesmo com menos minutos em campo. Rodrygo e Éder Militão ficaram no banco de reservas.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 18 pontos em seis jogos no Campeonato Espanhol e ampliou a vantagem sobre o Barcelona para cinco pontos. No entanto, o Barça ainda entra em campo nesta 6ª rodada e pode recolocar a diferença em três.

Agora, o time merengue começa a pensar no clássico contra o Atlético, fora de casa, no próximo sábado (27), às 11h15 (de Brasília). Além disso, o rival de Madrid faz uma campanha ruim neste início de temporada e está somente na 12ª posição do Campeonato Espanhol.