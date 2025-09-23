Racing ganha novamente do Vélez Sarsfield e está na semifinal da Libertadores

Time de Avellaneda enfrenta quem se classificar de Flamengo ou Estudiantes / Crédito: Jogada 10

O Racing é o primeiro semifinalista da Libertadores 2025. No jogo de volta contra o Vélez Sarsfield, nesta terça-feira (23), a Academia venceu por 1 a 0 e aguarda o vencedor de Flamengo ou Estudiantes para conhecer seu oponente. Na chave em questão, a vantagem é flamenguista, em razão da vitória por 2 a 1, no Maracanã. Controle da situação Na maior parte da etapa inicial, o placar agregado se refletia na capacidade dos times em aplicar seus estilos de jogo. Enquanto os racinguistas exerciam pressão eficiente, com acompanhamento quase no mano a mano, o Vélez não conseguia armar lances ofensivos com poder suficiente para assustar a meta do goleiro Facundo Cambeses.

Além de seguro na retaguarda, os anfitriões eram muito perigosos no avanço tanto com troca de passes como usando a bola aérea. Não por acaso, em três ocasiões distintas, o goleiro Tomás Marchiori precisou fazer defesas complicadas para sustentar o marcador intacto. Mudança radical Duas modificações no lado visitante (Tobías Andrada e Manuel Lanzini nas vagas de Rodrigo Aliendro e Tomás Galván) tiveram forte influência na capacidade do time visitante “entrar no jogo”. Com direito, inclusive, a passar bem perto de abrir a contagem com Imanol Machuca, em chute na entrada da grande área. Porém, após a pelota espirrar na cabeça de Cambeses, o arqueiro racinguista evitou o tento ao segurá-la ainda com uma pequena parte em cima da linha. Sacramentou Depois de passar considerável apuro e ver a classificação sob risco, somente aos 36 minutos, o torcedor presente no Cilindro de Avellaneda explodiu em alívio graças a Santiago Solari. Com avanço pelo lado esquerdo, Gabriel Rojas cruzou rasteiro e, na outra ponta, Solari estava completamente livre pra tocar pras redes. 1 a 0 e vaga garantida para a Academia na semifinal da Libertadores.