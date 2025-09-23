Port Vale x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa / Crédito: Jogada 10

Port Vale e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), em partida válida pela terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. A bola rola no Vale Park, casa do time da segunda divisão. A tendência é de um Arsenal reserva para buscar a vaga neste jogo eliminatório. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Port Vale disputa atualmente a Championship, a segunda divisão do futebol inglês, com o objetivo de não ser rebaixado. Ou seja, o time vai como um franco-atirador na partida contra o Arsenal e vai tentar surpreender os Gunners para fazer história na Copa da Liga Inglesa. Em nove jogos na segunda divisão, o Port Vale somou apenas oito pontos e está na 19ª posição, entre 24 times. A boa notícia, no entanto, é que o time vem de uma vitória sobre o Mansfield Town no último fim de semana. Além disso, o técnico Darren Moore não terá desfalques para o jogo desta quarta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal é uma das grandes potências do futebol inglês e fez investimentos para conquistar títulos nesta temporada. O time é o atual vice-líder da Premier League, com 10 pontos, atrás somente do Liverpool, única equipe com 100% de aproveitamento na competição. No último compromisso, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta ficou no empate com o Manchester City, pela Premier League. Por fim, a expectativa é que os Gunners entrem em campo com um time reserva para preservar seus principais jogadores para o decorrer da temporada. Ao mesmo tempo, os desfalques confirmados ficam por conta de Havertz, Gabriel Jesus e Odegaard, lesionados.