ONU pressiona Fifa e Uefa a afastar Israel de competições internacionais

Especialistas dizem que entidades esportivas não podem ignorar acusações de genocídio em Gaza / Crédito: Jogada 10

Oito especialistas independentes das Nações Unidas pediram nesta terça-feira (23) que a Fifa e Uefa suspendam a seleção de futebol de Israel de torneios internacionais. O grupo, que inclui a relatora para assuntos da Palestina, Francesca Albanese, afirma que a medida é necessária diante do que chamam de “genocídio em andamento” nos territórios palestinos. Em comunicado conjunto, os especialistas argumentam que o esporte não deve “fingir normalidade” diante de graves violações de direitos humanos. Eles citam um relatório da própria ONU, divulgado na semana passada, que concluiu que Israel comete crimes de genocídio em Gaza. Ainda citam uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça de 2024, que reforça a obrigação de todos os países de agir para impedir esse tipo de crime.