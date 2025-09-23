Nonato desfalca o Fluminense contra o Lanús

O Fluminense tem um desfalque importante para partida contra o Lanús. O meio-campista Nonato, diagnosticado com tendinite após o jogo de ida das quartas da Sul-Americana, não se recuperou a tempo e está fora da partida contra a equipe argentina. A informação inicial é da Central Fluminense.

Nonato é um dos jogadores que é bastante acionado pelo técnico Renato Gaúcho nas partidas. Ele faz parte da trinca de volantes e vem com boas atuações no setor. Nesta temporada, o meio-campista soma três gols e duas assistências em 36 jogos – sendo 23 como titular.