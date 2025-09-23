Mbappé parabeniza Dembélé, colega de seleção, pela Bola de Ouro: “Merece mil vezes”

Atacante ainda busca duas conquistas que o companheiro carimbou na última temporada: o troféu da "France Football" e a Champions League

A premiação da Bola de Ouro de 2025 coroou a última temporada do francês Ousmane Dembélé, nesta segunda-feira (22). Assim, seu colega de seleção, Kylian Mbappé, do Real Madrid, o parabenizou pela conquista nas redes sociais.

Ambos atuaram juntos pelo Paris Saint-Germain na temporada 2023/24 e estiveram na conquista da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na ocasião, Mbappé já era titular absoluto da França, estufou a rede na decisão com a Croácia e carimbou o prêmio de melhor jogador jovem da competição.

Além disso, pelo PSG, ganhou seis vezes o Campeonato Francês, além de quatro Copas da França, duas Copas da Liga e três Supercopas da França. Agora, na equipe merengue, tenta repetir tais feitos e ainda sonha com a Bola de Ouro e a Champions League.

O atacante, de 26 anos, esteve perto de ganhar a Champions League com o PSG, na temporada 2019/20, mas o time francês perdeu a final para o Bayern de Munique por 1 a 0, em Lisboa. Já sua melhor posição na premiação foi o terceiro lugar em 2023, além de um segundo lugar (2022) e um terceiro (2023) no Fifa The Best.