Marcelo Ramos fala da relação particular com Cruzeiro e Bahia: “Quase 300 gols”

Em conversa com o "Cara a Cara", do Voz do Esporte, ex-atacante relembrou momentos importantes que viveu com a camisa do Cruzeiro

Em bate-papo com o podcast “Cara a Cara”, do Voz do Esporte, o ex-atleta comentou sobre o vínculo com os dois clubes.

O ex-atacante Marcelo Ramos relembrou a relação que desenvolveu com duas grandes equipes do futebol brasileiro: o Bahia, onde foi revelado, e o Cruzeiro, onde fez história.

“Sem dúvida (o Cruzeiro alavancou a carreira). A gente tem um Bahia e Cruzeiro e sempre quando tem esses jogos eu sou muito questionado pelas torcidas. São meus dois filhos, tenho paixão gigante. São quase 300 gols nos dois, 128 no Bahia, 163 no Cruzeiro”, salientou.

Ramos, contudo, destacou que o melhor momento foi com o Cruzeiro, em razão dos vários títulos conquistados.

“No Cruzeiro tem a diferença pela quantidade de títulos. Muitos gols decisivos, ganhar Libertadores, ganhar Copa do Brasil fazendo gols, são quatro campeonatos mineiros, enfim, vem a Tríplice Coroa que eu faço parte daquele elenco. Eu vou muito a Belo Horizonte, vou ao interior de Minas, é uma emoção muito grande dos torcedores comigo”, finalizou.