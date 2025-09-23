Lucas e Oscar podem reforçar o São Paulo contra a LDU? Saiba as chances

O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três ou mais para se classificar diretamente. A presença dos dois atletas, além de reforçar o elenco, está sendo vista como fator motivacional para o grupo e também para a torcida, que promete lotar o estádio.

O técnico Hernán Crespo ainda sonha em ter Oscar e Lucas Moura entre os relacionados para o duelo decisivo do São Paulo contra a LDU, nesta quinta-feira (25), às 19h, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores.

Oscar é quem está mais próximo de retornar. Liberado para treinar sem restrições desde a última sexta-feira, participou de atividade em campo reduzido no sábado. Quase acabou relacionado para a derrota diante do Santos, mas a comissão técnica preferiu segurá-lo para o jogo da Libertadores. O meia não atua desde 19 de julho, quando sofreu fratura em três vértebras lombares após atuar por apenas 15 minutos contra o Corinthians. Desde então, perdeu 14 partidas. Se for utilizado, deve entrar apenas por alguns minutos devido à falta de ritmo.

Lucas Moura, por outro lado, segue um pouco atrás na recuperação. Após artroscopia no joelho direito, realizada em 30 de agosto para retirada de fibrose, o atacante tem evoluído gradualmente. Nesta segunda-feira, pela primeira vez, fez atividades físicas sem a proteção que vinha utilizando. Fora dos últimos cinco jogos, sua presença entre os relacionados dependerá da avaliação final do departamento médico.

O provável São Paulo

Mesmo que ambos fiquem à disposição, a tendência é que Crespo mantenha a formação titular com Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric (ou Mailton), Marcos Antônio, Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano.