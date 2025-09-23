Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Cancelo usa camisa do Corinthians em post com música de Memphis Depay

Português foi filmado pelo companheiro de Al-Hilal, Malcom, utilizando uma camisa personalizada do Timão
Direto da Arábia Saudita, o lateral-direito João Cancelo estremeceu as redes sociais brasileiras. O português apareceu utilizando uma camisa personalizada do Corinthians em um vídeo postado pelo atacante Malcom. Os dois são companheiros de equipe no Al-Hilal e o brasileiro foi revelado pelas categorias de base do Timão.

Na postagem, o atacante colocou a frase: “meu gajo é muito Corinthians”. O português utiliza uma camisa 2024 do Timão, que conta com seu nome e o número 20. Além disso, o vídeo tem a música “Peita do Coringão”, de Memphis Depay e MC Hariel, como trilha sonora.

Não é a primeira vez que o português aparece utilizando uma camisa do Corinthians. Cancelo já admitiu ter uma admiração pelo clube brasileiro e comentou sobre o carinho com o Alvinegro durante o Mundial de Clubes.

“Eu ainda não fui ao estádio do Corinthians, mas o que eu vejo da torcida, o Malcom disse muitas coisas, são coisas com as quais me identifico. Minhas cores favoritas são o preto e o branco, e gosto muito do Corinthians. Tenho amigos do Brasil que são corinthianos também e por isso que eu gosto”, destacou o português.

Além do carinho com o Timão, o lateral também tem outros gostos que envolvem o Brasil. Em uma postagem anterior ao vídeo de Malcom, Cancelo registrou que estava assistindo a um show do Racionais MC’s.

Corinthians

