Internacional fica perto de acordo com o técnico Luís Zubeldia

Diretoria do Colorado e o treinador encaminharam um acerto depois de uma reunião remota na noite de segunda-feira (22) / Crédito: Jogada 10

O Internacional agiu rapidamente e está próximo de confirmar o seu próximo técnico, que deve ser Luís Zubeldía. A diretoria colorada, inclusive, encaminhou um acerto com o profissional argentino, de 44 anos, em uma reunião remota, na noite de segunda-feira (22). Aliás, há uma expectativa sobre um final feliz nas tratativas ainda nesta terça-feira (23). Zubeldía, provavelmente, assumirá o comando do Inter com a mesma comissão técnica que esteve com ele no São Paulo, de onde foi demitido em junho passado. No caso, com dois auxiliares, um analista e um preparador físico.

Plano do Internacional A depender do ritmo das conversas, Zubeldía deve chegar a Porto Alegre nesta terça-feira (23), ou no mais tardar na quarta (24) para dar início às atividades no Inter. Assim, o plano da diretoria é concretizar um acordo antes do duelo contra o Juventude, no sábado (27), pela 25ª rodada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Inclusive, representa um confronto direto na luta contra o rebaixamento. A passagem de Zubeldía pelo São Paulo teve 85 partidas, com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Na atual temporada, ele levou o time às oitavas de final da Libertadores com uma das melhores campanhas da fase de grupos.