Inter avança em negociação e se aproxima de acerto com o técnico Ramón Díaz

O Internacional está perto de definir seu novo treinador. O nome da vez é o do argentino Ramón Díaz, de 66 anos. As conversas entre o clube e o técnico, de fato, prosperaram nas últimas horas. A negociação, que antes era uma alternativa, agora virou a “ficha 1” da diretoria. Conforme o jornalista César Luis Merlo, o acerto está em estágio “avançado” e é considerado “iminente”.

O clube gaúcho, aliás, já discute os detalhes do contrato com o treinador. O vínculo de Ramón Díaz com o Inter deve ser válido até dezembro de 2026. Além do salário fixo, o acordo também prevê bonificações por metas. Uma delas, por exemplo, seria a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.