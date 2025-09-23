Grêmio x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor e Glorioso se enfrentam pela 16ª rodada (atrasada) do Campeonato Brasileiro. Veja como estão os times para o embate no Sul / Crédito: Jogada 10

Em semana das copas internacionais, Grêmio e Botafogo, já eliminados, se enfrentam, então, em rodada atrasada desta edição do Campeonato Brasileiro. A 16ª jornada, então, coloca gaúchos e cariocas frente a frente nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. Dono da casa, o Tricolor é o 12º lugar, com 28 pontos. Se vencer, portanto, se afasta ainda mais da degola. Já o Fogão é o quinto colocado, com 39. O Mais Tradicional precisa de um bom resultado para mirar o G4, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da próxima Libertadores. Como chega o Grêmio? O Tricolor dos Pampas vem com a crista alta após derrotar o Internacional por 3 a 2, fora de casa, no clássico do fim de semana. O Tricolor ficou à frente do arquirrival na tabela, algo para motivar a torcida a comparecer com mais entusiasmo para o encontro com os cariocas.

Expulso no Gre-Nal, o volante Arthur não fica à disposição da comissão técnica. Assim, Edenilson pode recuar para formar dupla com Cuellar e para Cristaldo ter a incumbência da armação. Carlos Vinícius, machucado, é outra baixa. Mas André, o centroavante substituto, tem correspondido à altura. Os dois, aliás, marcaram no triunfo sobre o Inter, no Beira-Rio. Quem também está suspenso é o técnico Mano Menezes. Assim, o interino Thiago Kosloski fica à beira do campo. O Grêmio, porém, também tem novidades. O zagueiro Kannemann já cumpriu suspensão e está à disposição para retomar a vaga na defesa. No entanto, Wagner Leonardo está ali para ser um forte concorrente para o beque argentino. Como chega o Botafogo? O Glorioso tenta ser um pouco mais regular no Brasileirão. Afinal, o time alvinegro tem alternado ótimas partidas e outras abaixo da crítica. A meta é garantir a vaga na próxima Copa Libertadores para, por tabela, ir à Copa do Brasil e salvar o abril de 2026, mês do início da próxima temporada, segundo, claro, o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor. Para visitar o Grêmio, o técnico Davide Ancelotti não conta com o atacante Nathan e o goleiro Neto, ambos passaram por cirurgia recentemente e iniciaram o período de recuperação. Quem também está no departamento médico é o volante Danilo, ex-Palmeiras, assim como o zagueiro Bastos. E os problemas não acabam aí. Os meias-atacantes Santi e Montoro estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O centroavante Chris Ramos foi expulso na vitória sobre o Mineiro por 1 a 0 e também fica fora. Barrera, por sua vez, serve à seleção colombiana sub-20.