Grêmio terá que encontrar nova dupla de volantes titular contra o Botafogo

Dodi será um dos escolhidos para uma das vagas no meio de campo do Imortal. Alex Santana, Edenilson e Noriega disputam a outra posição / Crédito: Jogada 10

O técnico Mano Menezes será obrigado a modificar a dupla de volantes no time titular do Grêmio. Afinal, Arthur não estará disponível, pois cumprirá suspensão depois de ser expulso no Gre-Nal. Cuéllar sentiu desconforto muscular no clássico, não houve constatação de contusão, mas a comissão técnica vai preservá-lo. Dodi deve ser um dos substitutos, já a outra vaga ainda está em aberto. Alex Santana, Edenilson e Erick Noriega são os concorrentes. Entre as alternativas, a entrada de Alex Santana seria uma troca por jogadores de características semelhantes em comparação com Arthur. Edenilson foi titular contra o Inter, mas o comandante teria que recuá-lo para fazer outra função. Ao mesmo tempo, essa movimentação possibilitaria a entrada de um jogador mais ofensivo.

Além disso, caso o preferido seja Erick Noriega, o peruano passaria a atuar mais adiantado e promoveria uma mudança na zaga. O reforço da segunda janela de transferências da temporada chegou ao Imortal para atuar, inicialmente, como volante. No entanto, jogou somente na linha defensiva até o momento. Modificação no ataque e possivelmente na zaga do Grêmio Há chances de o Imortal ter outras mudanças entre os 11 iniciais com o retorno de Kannemann e Carlos Vinícius sendo poupado. O zagueiro argentino cumpriu suspensão automática no Gre-Nal e volta a ficar disponível. Assim, ele pode retomar seu espaço ao ganhar a vaga, que ficou com Wagner Leonardo. Na função de centroavante, caso o treinador opte por conservar as características na equipe, André Henrique ganhará uma oportunidade. Por sinal, o atacante, de 23 anos, foi exatamente o substituto de Carlos Vinícius no clássico. O camisa 95 passou por exames que não constataram lesão muscular.