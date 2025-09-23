Gavi passa por nova cirurgia no joelho e só volta ao Barcelona em 2026

Más notícias para o Barcelona. Gavi, que já ficou fora das últimas quatro partidas por causa de uma lesão no menisco do joelho direito, passou por uma artroscopia nesta terça-feira (23). O exame confirmou que o meia de 21 anos terá um novo e longo período afastado dos gramados.

De acordo com o comunicado oficial do clube, o espanhol não deve voltar a jogar em 2025. O tempo de recuperação estimado é de quatro a cinco meses, o que projeta o retorno somente para fevereiro ou março. Com isso, ele também ficará fora da seleção da Espanha em duas Datas Fifa e de toda a fase de liga da Champions.

“O jogador do time principal Pablo Páez Gavira, conhecido como Gavi, foi submetido a uma artroscopia para tratar a lesão no menisco medial, que foi suturada para preservação do menisco. O tempo de recuperação está estimado entre 4 e 5 meses”, diz o comunicado do Barcelona.