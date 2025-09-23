Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Lanús, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após derrota por 1 a 0 na ida, Flu precisa de remontada se quiser seguir vivo pelo título da Sul-Americana; jogo é nesta terça (23/9)
Nesta terça-feira (23/9), o Maracanã estará pintado de Tricolor para um jogo importantíssimo para as pretensões do Fluminense na temporada. Afinal, a partir das 21h30 (de Brasília), a equipe do técnico Renato Gaúcho precisará mais do que nunca de sua torcida – que promete lotar o Maraca – contra o Lanús (ARG), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após perder por 1 a 0 na Argentina, o Tricolor carioca precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal sem a necessidade de pênaltis.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partida. A transmissão inicia às 20h. Ricardo Froede narra. Deyvid Xavier fica nos comentários. Will Ferreira assume o microfone da reportagem.

