Ex-United com passagens pela dupla Gre-Nal tem prisão decretada por dívida milionária

O ex-jogador poderá cumprir pena de até 30 dias de reclusão em regime fechado, com possibilidade de cumprimento em regime semiaberto
A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a prisão do ex-jogador Anderson Luís de Abreu Oliveira, o Andershow, por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. Expedida pela 6ª Vara da Família de Porto Alegre, a decisão estabelece pena de até 30 dias de reclusão em regime fechado, com possibilidade de cumprimento em regime semiaberto, caso não haja vaga no sistema prisional.

Conforme o autos, a dívida acumulada por Anderson, ex-jogador da dupla Gre-Nal, supera R$ 1 milhão — precisamente de R$ 1.030.214,07, segundo atualizado em 28 de julho. A sentença também prevê a soltura automática do ex-alteta ao fim do período de detenção, independentemente da emissão de alvará.

A ordem judicial também deixa claro que apenas o pagamento integral da quantia pode suspender a execução do mandado de prisão, cuja validade é de dois anos. Procurado pela ‘GZH’, a defesa de Anderson, representada pelo advogado Julio Cezar Coitinho Jr., preferiu não se manifestar por envolver menores de idade.

Dupla Gre-Nal e auge no United

Anderson iniciou sua carreira profissional no Grêmio e destacou-se ainda muito jovem. Em 2006, transferiu-se para o futebol europeu ao assinar com o Porto, de Portugal, antes de chegar à Inglaterra.

Depois de uma passagem por Portugal, defendeu as cores do Manchester United. Por lá, aliás, viveu o auge de sua trajetória. Conquistou a UEFA Champions League em 2007/08, além de outros títulos nacionais.

O meia ainda atuou pelo futebol italiano, pela Fiorentina, antes de retornar ao Brasil para defender as cores do arquirrival do clube que o revelou: o Inter. Anderson despediu-se dos gramados em 2020 enquanto defendia o Adana Demirsport, da Turquia.

A carreira também ficou marcada por polêmicas, incluindo atritos em treinamentos e questões disciplinares. A vida extracampo passa pelo mesmo caminho, com algumas questões pessoais para além da dívida em questão.

 

