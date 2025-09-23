Esposa de jogador defende Bruna Biancardi e ofende Virginia

Esposa de atleta se manifestou em defesa da companheira de Neymar no episódio em que Virginia se justifica por ligar para atacante de madrugada / Crédito: Jogada 10

A polêmica repercussão que envolve a desavença entre Bruna Biancardi e Virginia pela ligação a Neymar durante a madrugada ganhou mais um capítulo. Afinal, Adriana Müller, esposa de Lincoln Henrique, ex-meio-campista de Grêmio e Bragantino, decidiu se manifestar e defender a postura de Bruna Biancardi, companheira do camisa 10 do Santos. Adriana deu suporte à mulher de Neymar nas redes sociais depois de publicação em que Bruna Biancardi condena atitude de Virginia. No caso, a influenciadora tentou dar uma explicação por ter ligado para o atacante do Santos durante a madrugada.

“Bruna, você arrasa quando o assunto é colocar Maria Chuteira no seu devido lugar. Esposa sendo esposa”, ressaltou a esposa de Lincoln Com a viralização da entrevista de Virginia para Léo Dias sobre o episódio da ligação durante a madrugada, Bruna Biancardi decidiu se posicionar. Assim, desmentiu a versão do relato que a influenciadora expôs. “Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas – ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive – bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, destacou a companheira de Neymar.