Esposa de jogador defende Bruna Biancardi e ofende Virginia

Esposa de atleta se manifestou em defesa da companheira de Neymar no episódio em que Virginia se justifica por ligar para atacante de madrugada
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
A polêmica repercussão que envolve a desavença entre Bruna Biancardi e Virginia pela ligação a Neymar durante a madrugada ganhou mais um capítulo. Afinal, Adriana Müller, esposa de Lincoln Henrique, ex-meio-campista de Grêmio e Bragantino, decidiu se manifestar e defender a postura de Bruna Biancardi, companheira do camisa 10 do Santos.

Adriana deu suporte à mulher de Neymar nas redes sociais depois de publicação em que Bruna Biancardi condena atitude de Virginia. No caso, a influenciadora tentou dar uma explicação por ter ligado para o atacante do Santos durante a madrugada.

“Bruna, você arrasa quando o assunto é colocar Maria Chuteira no seu devido lugar. Esposa sendo esposa”, ressaltou a esposa de Lincoln

Com a viralização da entrevista de Virginia para Léo Dias sobre o episódio da ligação durante a madrugada, Bruna Biancardi decidiu se posicionar. Assim, desmentiu a versão do relato que a influenciadora expôs.

“Só para encerrar esse assunto, pois, pelo visto, ela está gostando do tema, né? Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas – ainda mais para esse tipo de ‘jornalismo’. Não foi uma situação isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive – bem diferente da pessoa que ela mostra ser na internet”, destacou a companheira de Neymar.

Bruna Biancardi e Neymar

Apesar do incômodo, Bruna, que é mãe de Mavie e Mel — filhas do atleta —, tem evitado comentar casos mais pessoais nas redes sociais. Biancardi até quebra o protocolo em determinados momentos, mas costuma manter sua vida mais reservada.

O casal tem planos efetivos para casamento, apesar de já terem firmado a união, e seguem juntos em Santos. Em processo de recuperação, o camisa 10 tem ficado mais tempo com a família e se dedicado a apoiar o clube em seus compromissos. Ele, inclusive, esteve presente na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na Vila Belmiro, no último domingo (21).

Tags

Neymar

