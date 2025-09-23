Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Erick Pulgar conta parceria com Filipe Luís no Flamengo: “Pude crescer mais”

Erick Pulgar conta parceria com Filipe Luís no Flamengo: “Pude crescer mais”

Volante, que deve voltar aos jogos em outubro, também relembra lesão em jogo contra o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Erick Pulgar já conta os dias para retornar ao time do Flamengo depois da lesão sofrida no pé direito contra o Bayern de Munique, em junho, ainda pelo Mundial de Clubes. O chileno, que deve voltar em outubro para o time de Filipe Luís, destacou a parceria com treinador. Segundo o volante, ele ganhou voz com o comandante rubro-negro.

“O futebol italiano é muito tático. Se torna mais um futebol tipo xadrez. Ganha o mais inteligente, não o mais forte. Lá ganha a inteligência do treinador. Falei isso com o Filipe Luis, o jogador termina sendo um treinador dentro do campo. Porque começa a aprender muitas coisas de tática… O Filipe me fala sempre que eu tenho cabeça para ser um futuro treinador”, disse ao “O Globo”.

Agora, Erick Pulgar terá concorrência por conta da chegada de Saúl e Jorginho na equipe do Flamengo. No entanto, o chileno destacou que evoluiu ao longo dos anos com a camisa do Flamengo. Além disso, ele destacou que dentro de campo é “outra pessoa”.

“Aqui pude evoluir mais. Ter mais confiança e respeito. Tem jogadores que, quando você diz algo, dá uma ordem, levam a mal. E isso não é bom para o time. Quando cheguei havia muitos jogadores de qualidade que permitiam isso. Quando chego no Flamengo está David Luiz, Filipe Luis, muitos jogadores que jogaram na Europa. E sabem de estilo de jogo mais tático. Conversando com eles, te abre mais a mente. Eu pude crescer mais nisso. Ter mais confiança dos companheiros. De poder falar. No campo eu sou outra pessoa”, complementou.

A lesão de Erick Pulgar

Pulgar, assim, tem volta prevista para o começo de outubro, quase quatro meses depois do lance com Harry Kane pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, contra o Bayern de Munique.

“Me lembrou muito a primeira lesão que tive, quando jogava no Antofagasta, no Chile. Pego o atacante deles, e quando piso no chão, sinto que o osso quebrou. Já sabia”, contou Erick.

Erick Pulgar, aliás, era titular antes da lesão e vinha sendo peça importante na proteção defensiva e na saída de bola. Sua ausência obrigou, assim, Filipe Luís a buscar alternativas no meio-campo, recorrendo a nomes como Allan, alvo de críticas recentes da torcida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar