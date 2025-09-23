Erick Pulgar conta parceria com Filipe Luís no Flamengo: “Pude crescer mais”

Volante, que deve voltar aos jogos em outubro, também relembra lesão em jogo contra o Bayern de Munique, no Mundial de Clubes / Crédito: Jogada 10

Erick Pulgar já conta os dias para retornar ao time do Flamengo depois da lesão sofrida no pé direito contra o Bayern de Munique, em junho, ainda pelo Mundial de Clubes. O chileno, que deve voltar em outubro para o time de Filipe Luís, destacou a parceria com treinador. Segundo o volante, ele ganhou voz com o comandante rubro-negro. “O futebol italiano é muito tático. Se torna mais um futebol tipo xadrez. Ganha o mais inteligente, não o mais forte. Lá ganha a inteligência do treinador. Falei isso com o Filipe Luis, o jogador termina sendo um treinador dentro do campo. Porque começa a aprender muitas coisas de tática… O Filipe me fala sempre que eu tenho cabeça para ser um futuro treinador”, disse ao “O Globo”.

Agora, Erick Pulgar terá concorrência por conta da chegada de Saúl e Jorginho na equipe do Flamengo. No entanto, o chileno destacou que evoluiu ao longo dos anos com a camisa do Flamengo. Além disso, ele destacou que dentro de campo é “outra pessoa”. “Aqui pude evoluir mais. Ter mais confiança e respeito. Tem jogadores que, quando você diz algo, dá uma ordem, levam a mal. E isso não é bom para o time. Quando cheguei havia muitos jogadores de qualidade que permitiam isso. Quando chego no Flamengo está David Luiz, Filipe Luis, muitos jogadores que jogaram na Europa. E sabem de estilo de jogo mais tático. Conversando com eles, te abre mais a mente. Eu pude crescer mais nisso. Ter mais confiança dos companheiros. De poder falar. No campo eu sou outra pessoa”, complementou. A lesão de Erick Pulgar Pulgar, assim, tem volta prevista para o começo de outubro, quase quatro meses depois do lance com Harry Kane pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, contra o Bayern de Munique.

“Me lembrou muito a primeira lesão que tive, quando jogava no Antofagasta, no Chile. Pego o atacante deles, e quando piso no chão, sinto que o osso quebrou. Já sabia”, contou Erick. Erick Pulgar, aliás, era titular antes da lesão e vinha sendo peça importante na proteção defensiva e na saída de bola. Sua ausência obrigou, assim, Filipe Luís a buscar alternativas no meio-campo, recorrendo a nomes como Allan, alvo de críticas recentes da torcida. Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar