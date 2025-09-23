Em semana livre antes de encarar o Bragantino, Santos tenta arrumar o ataque

Vojvoda terá tempo para melhorar efetividade do Peixe e consertar ''ansiedade'' dos atacantes para marcar o gol / Crédito: Jogada 10

Após a vitória sobre o São Paulo, o Santos volta suas atenções para o duelo contra o RB Bragantino, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá uma semana inteira de treinos em preparação para o confronto, tempo que pretende utilizar para ajustar principalmente o setor ofensivo da equipe. Comandado pelo argentino em três jogos até aqui, o Peixe marcou apenas dois gols. Para o treinador, o baixo aproveitamento não é resultado da falta de criação, mas sim de um problema de efetividade aliado à pressão psicológica que pesa sobre o elenco.

“Criamos muitas chances de gols, claras. Contra o São Paulo fizemos boas finalizações. Temos que trabalhar isso (falta de gols). Os jogadores têm sua responsabilidade e eu também. Primeiro temos que criar, o que estamos fazendo. Tem a ansiedade também, de não ganhar e estar em uma posição incômoda. Isso pesa nos jogadores. Tem a parte emocional, o que vem de fora para dentro”, analisou Vojvoda. O treinador acredita que o triunfo sobre o rival pode ajudar a reduzir a ansiedade, mas reforça que a busca por eficiência ofensiva será prioridade nos próximos treinos. “Esse triunfo acho que vai ajudar a acalmar essa ansiedade, mas nossa responsabilidade é seguir com essa dinâmica de ataque. Temos que defender bem e encontrar essa efetividade com as chances criadas. É um ponto a melhorar”, completou. Vojvoda quer Santos preparado para ”matar o jogo” Outro aspecto a ser trabalhado é o aproveitamento dos contra-ataques. Contra o São Paulo, o Santos chegou a encontrar espaços no segundo tempo, mas falhou em transformar essas oportunidades em gols que poderiam ter decidido a partida com mais tranquilidade.