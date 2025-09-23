Dependente? Vitórias do Santos no Brasileiro passam pelos pé de Guilherme

Dependente? Vitórias do Santos no Brasileiro passam pelos pé de GuilhermeCamisa 11 é o artilheiro da temporada e participou diretamente de cinco das sete vitórias do Peixe no Brasileirão, mesmo sob críticas da torcida
Apesar de ter sido alvo de duras críticas nos últimos meses, Guilherme tem se mostrado fundamental para o Santos em sua luta no Campeonato Brasileiro. O atacante de 30 anos foi decisivo em cinco dos sete triunfos da equipe na Série A em 2025, colocando seu nome entre os principais responsáveis pela reação do time.
No torneio, o camisa 11 soma quatro gols e duas assistências, ficando atrás apenas de Barreal na artilharia alvinegra. O argentino tem cinco gols. Mais do que isso: quando o Peixe vence, geralmente há participação direta de Guilherme. Foi assim contra Vitória (1 a 0, gol), Fortaleza (3 a 2, gol), Flamengo (1 a 0, assistência), Cruzeiro (2 a 1, gol e assistência) e São Paulo (1 a 0, gol).
Na temporada, o desempenho é ainda mais expressivo: com 14 gols, Guilherme lidera a artilharia santista, o dobro de Tiquinho Soares, vice do ranking com sete tentos.
A trajetória recente, no entanto, não foi tranquila. Brilho na Série B em 2024 e bons momentos no Paulistão deste ano deram lugar a uma queda de rendimento na elite nacional. O ponto mais delicado ocorreu após a goleada sofrida por 6 a 0 diante do Vasco, quando torcedores invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco. Abalado, Guilherme pediu dispensa de uma partida e chegou a ter sua saída cogitada.
Guilherme tem o apoio de Vojvoda no Santos
A chegada de Juan Pablo Vojvoda, porém, mudou o rumo da história. O técnico, que já havia trabalhado com o atacante no Fortaleza, fez questão de bancá-lo no elenco.
“O dia a dia com o Guilherme é igual com qualquer um. Eu conheço ele, já trabalhei com ele, conheço a pessoa, o filho dele. Estar perto de jogadores quando eles precisam, eu gosto disso. É um ótimo jogador, era um período que ele estava passando. Ele sabia que podia responder pois já fez isso aqui. Os jogadores têm altos e baixos. É um jogador importante para mim e para o Santos. Temos que cuidar dele e de todos”, destacou Vojvoda.
Com a vitória diante do São Paulo, o Santos chegou a 26 pontos e ocupa a 14ª colocação na tabela, quatro acima do Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
