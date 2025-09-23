Cristiano Ronaldo reencontra funcionária de McDonald’s que o salvou da fome

Edna dava hambúrguer de graça a ele quando CR7 passava por dificuldades na infância; Jogador nunca esqueceu o gesto / Crédito: Jogada 10

Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de futebol da história, tem uma história de superação. Ele chegou a passar fome quando criança, mas encontrou na bondade de uma funcionária do McDonald’s a esperança para buscar seu sonho. E anos depois, ele reencontrou com seu “anjo da guarda”. Antes de se tornar jogador, CR7 viveu dias de aperto na sua infância. Com fome, ele buscava algo para comer em um McDonald’s perto da onde morava em Lisboa. E, graças a Edna, conseguia se alimentar. Ela era uma funcionária do local que oferecia hambúrguer de graça para ele.

CR7, portanto, nunca esqueceu desse gesto. Aliás, já sendo um fenômeno mundialmente, o jogador relembrou a história em algumas entrevistas, e chegou a agradecer publicamente a ajuda que recebia quando criança. “Quando era criança, com uns 12 anos, não tínhamos dinheiro. E vivíamos juntamente com outros jovens jogadores provenientes de outras zonas do país. Era um período complicado, sem a família por perto. Tínhamos fome e havia um McDonald’s por perto. Pedíamos os hambúrgueres que sobravam e uma senhora chamada Edna, mais outras duas mulheres, davam aquilo que sobrava. Queria convidá-las a jantar comigo, em Turim ou em Lisboa. Quero poder devolver aquilo que fizeram por mim. Nunca me esqueci desse momento”, recordou o jogador em uma entrevista à televisão britânica ITV, em 2019. No entanto, com a repercussão da história, uma rádio portuguesa localizou Edna e o reencontro com o craque aconteceu de forma emocionante. CR7, aliás, a convidou para uma visita em sua mansão.