Corinthians se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Flamengo

Ainda sem Memphis Depay, Timão voltou às atividades e se prepara para jogo diante do Rubro-Negro, no domingo, na Neo Química Arena

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira (23), no CT Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o duelo contra o Flamengo, às 20h30 (de Brasília) de domingo (28), na Neo Química Arena. No entanto, as atividades não tiveram a participação de Memphis Depay, que ainda se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita. Assim, segue como dúvida.

Se não tem a confirmação da presença do holandês contra o Rubro-Negro, o técnico Dorival Júnior conta com a volta de Gui Negão. O jovem cumpriu suspensão na última rodada, a derrota por 1 a 0 para o Sport, pelo terceiro cartão amarelo.