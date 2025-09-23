Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conflito entre torcida do Lanús e polícia do Rio atrasa segundo tempo no Maracanã

Confusão ocorreu no intervalo e atrasou o reinício da partida com o Fluminense
Cenas lamentáveis no Maracanã. Um conflito entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) e a torcida do Lanus atrasou o segundo tempo do jogo contra o Fluminense, nesta terça-feira (23), pela Sul-Americana. Dessa forma, o árbitro venezuelano Jesus Valenzuela não autorizou o reinício da partida.

A confusão começou no intervalo da partida, no Setor Norte do Maracanã, local destinado aos visitantes. O tumulto prosseguiu mesmo após os times retornarem do intervalo para o gramado. Dessa forma, os jogadores do Fluminense e Lanus demonstraram preocupação e pediram o fim da confusão, que continuou por mais alguns minutos.

Ao todo, o jogo ficou interrompido por cerca 30 minutos. Em meio a confusão, os jogadores também realizaram trabalho de aquecimento no gramado. O clima apreensivo também se refletiu nas arquibancadas, com pressão pelo reinício do jogo.

Para avançar à semifinal da Sul-Americana, o Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a decisão vai ser nos pênaltis. O Lanus, por sua vez, joga pelo empate para se classificar.

