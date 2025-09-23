Com volta e ausências, Fluminense divulga relacionados para jogo contra o Lanús

Samuel Xavier ficará à disposição de Renato Gaúcho na partida desta terça-feira pelas quartas de final da Sul-Americana; veja lista / Crédito: Jogada 10

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (23), contra o Lanús, da Argentina. O time de Renato Gaúcho conta com retorno de Samuel Xavier, fora desde o dia 28 de agosto por lesão na coxa esquerda. No entanto, a equipe tem algumas ausências para o duelo de logo mais, no Maracanã. Além da volta do lateral-direito, o Fluminense vai para o jogo apenas com três zagueiros: Freytes, Ignacio e Thiago Silva. Neste caso, Manoel ficou de fora da relação.

Como já noticiado, Nonato é desfalque por ainda se recuperar da tendinite no pé direito. Facundo Bernal também não está à disposição para o duelo. Além dele, Joaquín Lavega, que entrou bem contra o Vitória, não vai para o jogo, assim como Julio Fidelis. Contudo, Lezcano pode ser acionado pelo treinador. O Fluminense, aliás, precisa superar a desvantagem após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida. Uma vitória simples, assim, leva a decisão para os pênaltis, enquanto triunfos por dois ou mais gols de diferença classificam diretamente o Tricolor para a semifinal da Copa Sul-Americana. Relacionados do Fluminense Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignacio, René, Samuel Xavier e Thiago Silva;

Meio-campistas: Hércules, Lezcano, Lucho Acosta, Lima, Martinelli, Otávio e Riquelme;

Atacantes: Agustín Canobbio, Eve, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo.

