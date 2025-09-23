Com direito a golaço, Milan domina o Lecce e vai às oitavas da Copa Itália

Sem dificuldades e imponente, o Milan está nas oitavas de final da Copa Itália. Nesta terça-feira (23), os Rossoneri venceram o Lecce por 3 a 0, no San Siro, pela segunda fase da competição. Giménez, Nkunku – que marcou um golaço de voleio – e Pulisic marcaram os gols da equipe milanesa. Os donos da casa dominaram a partida do início ao fim, com mais de 20 chutes a gol, e posse de bola superior a 75%. Do outro lado, o Lupi teve dificuldades de criação e finalizou apenas uma vez ao gol do goleiro Maignan.

Com o resultado, o Milan agora enfrenta a Lazio pelas oitavas de final da Copa Italia. Antes disso, as equipes voltam a campo pelo Campeonato Italiano. Os Rossoneri enfrentam a Napoli, no domingo, às 15h45 (de Brasília), também no San Siro. Por outro lado, o Lecce enfrenta o Bologna, às 13h (de Brasília), na Via del Mare.