Carlos Vinícius não tem lesão muscular constatada e causa alívio no Grêmio

Apesar de diagnóstico negativo com relação a uma contusão, centroavante não deve ser opção para o Imortal no jogo contra o Botafogo / Crédito: Jogada 10

O Grêmio voltou a se preocupar com o centroavante Carlos Vinícius pela possibilidade de ele perder outro compromisso por problema muscular. Isso porque o jogador pediu substituição ainda na primeira etapa poucos minutos após marcar o primeiro gol do Tricolor gaúcho no Gre-Nal, quando deixou tudo igual no placar. Na oportunidade, ele reclamou de incômodos na coxa. Apesar disso, segundo informações da “Gaúcha ZH”, exames de imagens não constataram a lesão. Inclusive, relatos apontam que o camisa 95 citou no vestiário que pediu para deixar o campo por cautela. Apesar do diagnóstico não ter sido de contusão, o mais provável é que o atacante não seja opção para o jogo contra o Botafogo, pela 16ª rodada do Brasileirão, que precisou de reagendamento e ocorrerá nesta quarta-feira (24).