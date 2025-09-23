Braga x Feyenoord: escalações e arbitragem

Portugueses, que estão irregulares na temporada, tentam bom resultado diante de um dos gigantes da Holanda e jogam pela Liga Europa

Nesta quinta-feira, 24/9, no Estádio Municipal, o Braga recebe os holandeses do Feyenoord no jogo pela primeira rodada da Liga Europa. Os bracarenses, que já foram vice-campeões da competição em 2010/11, tentam começar bem a campanha, mas sabem que o tradicional rival é poderoso. Vive bom momento, na liderança do Holandês, e já venceu esta competição duas vezes: em 1973/74 e 2001/02. Além disso, já foi campeão holandês 16 vezes. Os holandeses já ganharam a Champions e o Mundial (1970). Potência.

Onde assistir

Este duelo não está programado na grade de nenhuma TV ou streaming no Brasil.

Como chega o Braga

O Braga não vence no português ha quatro rodadas e ocupa apenas o sétimo lugar na competição.Assim vira a chave para a Liga Europa e espera boa estreia na fase de liga.

O treinador Carlos Vincens terá a volta de Lagerbielke à zaga, o que deve diminuir um pouco a insegurança defensiva dos últimos jogos. Além disso, o veterano Zalazar está recuperado fisicamente e deve fazer boa dupla de criação com o experiente João Moutinho. Na frente, Ouazzani e Navarro devem ser os escalados, embora Pau Victor tenha chance de começar entre os 11.

Como chega o Feyenoord

O técnico Robbie Van Persie ainda não sabe se contará com Gonçalo Borges. Porém, se o jogador se recuperar, deve apenas ficar como opção no banco. O certo é que Inbeom Hwang, machucado, está vetado e será a principal ausência.