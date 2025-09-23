Benfica tropeça em casa e fica no empate com o Rio Ave

Águias jogam mal, mas saem na frente aos 41 da etapa final, mas cedem o 1 a 1 no fim. Assim, segue em terceiro no Português

O Benfica, agora sob o comando de José Mourinho, decepcionou a sua torcida nesta terça-feira, 23/9, no Estádio da Luz. Em jogo adiado da primeira rodada do Português, fez um jogo fraco no primeiro tempo e, mesmo se recuperando na etapa final, tropeçou diante do Rio Ave: 1 a 1. É um tropeço amargo. Ao final, os benfiquistas saíram na frente com um gol tardio de Sudakov, aos 41 do segundo tempo. Contudo, aos 46, André Luís fez um gol sensacional, deixando tudo igual. O Benfica ainda teve um gol de Ricardo Silva bem anulado.

O Benfica, neste que foi o primeiro jogo de Mourinho no Estádio da Luz após seu retorno, perdeu a chance de se isolar na vice-liderança. Atualmente, com 14 pontos, está um atrás do vice-líder e bicampeão Sporting. A ponta é do Porto, com 18 pontos e campanha 100%. O Rio Ave, por sua vez, foi aos quatro pontos. Mas segue na zona de rebaixamento (Z3).

O jogo estava inicialmente previsto para acontecer entre os dias 8 e 11 de agosto. No entanto, na época, o Benfica disputava as fases eliminatórias da Liga dos Campeões (conseguiu a classificação à fase de grupos), e por isso o duelo foi adiado.

Benfica inoperante do primeiro tempo

O primeiro tempo foi de total decepção para o Benfica. O time não criou nada de efetivo nos minutos iniciais, com finalizações de longa distância sem perigo. Aos 27 minutos, Ivanovic e Pavlidis desperdiçaram uma boa chance por falta de pontaria. Sem acertar o gol e com apenas uma oportunidade real — um chute de Aursnes de fora da área —, o time não conseguiu incomodar o adversário, que também pouco atacou, apesar de o Benfica ter 72% de posse de bola.

O Benfica voltou muito mal para o segundo tempo, com dez minutos péssimos e sem qualidade. Contudo, aos 15 minutos, o time chegou a colocar a bola na rede. Otamendi, em lance de raça, cruzou na linha de fundo para a cabeçada de Antonio Silva. A zaga salvou em cima da linha, e na sobra, Pavlidis mandou para as redes. Seria gol de Ricardo Silva. Mas o VAR chamou o árbitro. Ocorreu uma pisada de Otamendi no pé do zagueiro Vroisai pouco antes do cruzamento. Gol anulado.