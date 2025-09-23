Atlético x Bolívar: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Atlético Mineiro e Bolívar se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo terminou empatado por 2 a 2, assim, quem vencer, avança para a semifinal da competição.

Como chega o Atlético

O Atlético Mineiro chega pressionado para o confronto, principalmente com os últimos resultados. São sete jogos sem vencer, entre eles dois confrontos contra o Cruzeiro, que gerou a eliminação do Galo na Copa do Brasil. Para a partida, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com Cuello, que sofreu uma grave lesão no jogo de ida e não atua mais na temporada. Além dele, Saravia, Patrick e Caio Maia seguem como desfalques por questões físicas.

Como chega o Bolívar

Por outro lado, o Bolívar tem a competição como o principal objetivo na temporada e vive a expectativa de conseguir vencer fora de casa para ficar com a classificação. No entanto, para o confronto, o técnico Flávio Robatto não poderá contar com o zagueiro Ignacio Gariglio, que foi expulso no primeiro jogo. Dessa forma, Yomar Rocha deve ganhar a posição e começar a partida.

ATLÉTICO MINEIRO X BOLÍVAR

Quartas de final da Copa Sul-Americana

Data e horário: 24/9/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (BH)

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

BOLÍVAR: Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén, Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano, Melgar; Batallini, Cauteruccio, Pato Rodríguez. Técnico: Flávio Robatto

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)