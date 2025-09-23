Athletic x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Alvinegro tenta se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Furacão quer a vitória para entrar no G4

O Alvinegro tenta voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, o clube mineiro ocupa a 14ª posição, com 32 pontos, três pontos à frente do 17º colocado. Já o Furacão vem embalado de cinco vitórias seguidas e pode entrar no G4 nesta rodada. O Furacão está na quinta colocação, com 42 pontos, um abaixo do Novorizontino, quarto colocado.

Em cenários diferentes da Série B , Athletic e Athletico se enfrentam pela 28ª rodada da competição. A partida acontece na noite desta quarta-feira (24), às 19h, na Arena Sicredi, em São João del-Rei, no interior de Minas Gerais.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletic

Depois de uma sequência de três jogos sem perder, o Athletic acabou sendo derrotado pelo Novorizontino na última rodada e viu a zona de rebaixamento se aproximar. Para tentar voltar a vencer na competição, Rui Duarte não conta com o goleiro Adriel e os zagueiros Alex e Jonathan, que estão suspensos. Além desses, o Athletic pode também ter a ausência de Sidimar, Marcelo Ajul e Max, que sentiram lesões nos últimos dias.

Como chega o Athletico

O Furacão entrou de vez na briga pelo acesso e vai em busca da sexta vitória consecutiva, a terceira fora de casa. Para o confronto em Minas, Odair Hellmann terá o retorno do atacante Viveros, que estava suspenso na última rodada. Além do colombiano, o volante Patrick também volta à disposição. Por outro lado, Mendonza é desfalque pelo terceiro cartão amarelo.

ATHLETIC X ATHLETICO

Campeonato Brasileiro Série B – 28ª rodada

Data e horário: 24/8/2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Sicredi, São João del-Rei (MG)

ATHLETIC: Jefferson Luis; Wesley Gasolina, Gabriel Ferreira, Léo Dourado e Yuri; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

ATHLETICO: Santos, Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho, Renan Peixoto e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (AL)

VAR: Vinicius Furlan (SP)