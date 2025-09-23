Ataque do São Paulo vive jejum de gols nas véspera de decisão na Libertadores

Tricolor marcou apenas um gol nas últimas quatro partidas e precisa marcar três vezes contra a LDU para se classificar no torneio continental / Crédito: Jogada 10

O São Paulo vive a expectativa para o jogo mais importante da temporada até aqui. Na próxima quinta-feira (25), o Tricolor enfrentará a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois da derrota por 2 a 0 na ida, a equipe de Hernán Crespo entra em campo com a missão de vencer por três gols de diferença para se classificar. Entretanto, o retrospecto recente liga o sinal de alerta dentro do Tricolor. Nos últimos quatro jogos, o São Paulo conseguiu balançar as redes apenas uma vez, na vitória contra o Botafogo. No jogo de ida, no Equador, a equipe desperdiçou diversas oportunidades de anotar o seu gol.