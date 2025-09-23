Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque do São Paulo vive jejum de gols nas véspera de decisão na Libertadores

Ataque do São Paulo vive jejum de gols nas véspera de decisão na Libertadores

Tricolor marcou apenas um gol nas últimas quatro partidas e precisa marcar três vezes contra a LDU para se classificar no torneio continental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O São Paulo vive a expectativa para o jogo mais importante da temporada até aqui. Na próxima quinta-feira (25), o Tricolor enfrentará a LDU, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Depois da derrota por 2 a 0 na ida, a equipe de Hernán Crespo entra em campo com a missão de vencer por três gols de diferença para se classificar.

Entretanto, o retrospecto recente liga o sinal de alerta dentro do Tricolor. Nos últimos quatro jogos, o São Paulo conseguiu balançar as redes apenas uma vez, na vitória contra o Botafogo. No jogo de ida, no Equador, a equipe desperdiçou diversas oportunidades de anotar o seu gol.

Além dos números abaixo do esperado, o São Paulo também tem um problema com as opções. André Silva, que vinha atuando como titular, se lesionou depois da partida contra o Atlético. Até aí, o time havia marcado 19 vezes em 13 partidas, uma média de 1,46 por jogo. Depois da saída do jogador, a média caiu para 0,25 por partida, nos últimos quatro jogos.

Além de André, o Tricolor não conta com Calleri e Ryan Francisco como opções para o ataque. Titular absoluto, Luciano não vem conseguindo corresponder às expectativas. O atacante não marca há 11 partidas, desde a vitória contra o Juventude. Rigoni, que retornou ao clube nessa janela de transferências, ainda não balançou as redes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar