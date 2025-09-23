Angileri ganha nova função e vira terceiro zagueiro no esquema de Dorival Júnior

Lateral argentino tem sido utilizado no miolo da defesa do Corinthians após a Data Fifa e pode consolidar papel estratégico no 3-5-2 / Crédito: Jogada 10

Desde o retorno da última Data Fifa, encerrada em 9 de setembro, Fabrizio Angileri passou a desempenhar uma função inesperada no Corinthians. Contratado para ser lateral-esquerdo, o argentino foi deslocado por Dorival Júnior para atuar como terceiro zagueiro nas últimas três partidas, contra Athletico-PR, Fluminense e Sport. A escolha do treinador chamou atenção principalmente nos duelos mais recentes. Mesmo com Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca disponíveis no banco, Dorival optou por improvisar Angileri no trio defensivo junto de André Ramalho e Gustavo Henrique. Acostumado a apoiar o ataque e trabalhar pelos corredores, o jogador agora assume responsabilidades diferentes: marcação direta, cobertura central e saída de bola segura.