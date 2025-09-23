Abel busca levar Palmeiras à quinta semifinal da Libertadores em seis edições

Verdão joga por empate no Allianz Parque para ficar novamente entre os quatro melhores do continente sob o comando do treinador português / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (24), às 21h30, no Allianz Parque, para enfrentar o River Plate em busca de mais uma classificação às semifinais da Libertadores. A vitória por 2 a 1 no jogo de ida, em Buenos Aires, dá ao time de Abel Ferreira a vantagem de avançar até mesmo com um empate. A campanha de 2024, quando o Verdão caiu ainda nas oitavas de final diante do Botafogo, foi a grande exceção no ciclo vitorioso da atual comissão técnica. Sob o comando de Abel, a equipe chegou às semifinais em todas as outras quatro participações. Ergueu a taça em 2020 e 2021, e parou na véspera da decisão em 2022 e 2023.