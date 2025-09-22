Volante inicia transição e pode ficar à disposição no São Paulo nesta temporada

Volante Hugo conquistou a Copinha pelo Tricolor no começo do ano e sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na final do torneio / Crédito: Jogada 10

Depois de sete meses se recuperando de uma cirurgia, o volante Hugo voltou a realizar trabalhos em campo. O jogador recebeu a liberação do departamento médico para iniciar o trabalho de transição com a preparação física no gramado do CT da Barra Funda. Hugo foi um dos destaques da equipe campeã da Copinha. Entretanto, o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por uma cirurgia um mês depois. Agora, trabalha para ser uma opção para Hernán Crespo nesta reta final de temporada.