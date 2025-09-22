Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Volante inicia transição e pode ficar à disposição no São Paulo nesta temporada

Volante Hugo conquistou a Copinha pelo Tricolor no começo do ano e sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito na final do torneio
Depois de sete meses se recuperando de uma cirurgia, o volante Hugo voltou a realizar trabalhos em campo. O jogador recebeu a liberação do departamento médico para iniciar o trabalho de transição com a preparação física no gramado do CT da Barra Funda.

Hugo foi um dos destaques da equipe campeã da Copinha. Entretanto, o jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou por uma cirurgia um mês depois. Agora, trabalha para ser uma opção para Hernán Crespo nesta reta final de temporada.

Na época do torneio, o então treinador do São Paulo, Luis Zubeldía, elogiou o jogador. Na visão do argentino, Hugo atuava como se tivesse a personalidade de um veterano. O volante chegou a receber uma chance no time principal, na estreia do Campeonato Paulista, contra o Botafogo.

O jogador chegou ao Tricolor emprestado pelo Ska Brasil até o dia 31 de janeiro. O clube agiu rápido e adquiriu o volante por R$ 400 mil, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Hugo tem contrato com o clube até 31 de janeiro de 2028.

