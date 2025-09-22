Virginia reconhece erro ao ligar para Neymar de madrugada: ‘Sem noção’

Influenciadora fez contato com o camisa 10 do Santos para tratar de assuntos comerciais que envolviam o leilão beneficente / Crédito: Jogada 10

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou os boatos de que fez contato com Neymar durante uma madrugada para discutir assuntos envolvendo o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. A apresentadora confessou que o episódio causou um desgaste com Bruna Biancardi, companheira do jogador. Pouco tempo depois, Virgínia reconheceu que falhou com a reação da esposa do craque. Assim, em entrevista ao jornalista Leo Dias, ela relatou que recebeu uma mensagem da assessoria do astro. No caso, solicitando uma resposta se participaria ou não do leião beneficente. Na oportunidade, ela estava retornando de uma festa e decidiu ligar diretamente para Neymar, porém não pensava que a atitude teria essa repercussão.

“Sem noção, liguei para ele de madrugada para falar sobre o leilão. Logo depois, a Bruna mandou mensagem pedindo que eu ligasse para o celular dela. Foi aí que percebi que tinha vacilado”, citou Virginia. Reconciliação com Neymar e Bruna Biancardi A influenciadora também indicou que pediu perdão ao camisa 10 do Santos e Bruna Biancardi. Com isso, houve resolução do caso depois de um dia. “Eu sempre tive esse costume de falar ou mandar mensagem de madrugada, mas reconheço que é um erro, porque tem gente que realmente não gosta. Dessa vez, aprendi e pedi desculpa, mesmo”, admitiu a empresária.