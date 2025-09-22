Técnico do River Plate diz vir ao Brasil para ”fazer história” contra o Palmeiras

Treinador poupou seus titulares contra o Atlético Tucumán, pelo campeonato argentino e bota foco total no duelo contra o Verdão / Crédito: Jogada 10

O River Plate voltou a tropeçar neste sábado, desta vez no Campeonato Argentino, ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Atlético Tucumán. A imprensa local não perdoou: o jornal Olé estampou a manchete “A cabeça em outro lado”, em alusão aos gols sofridos pelo alto e ao foco evidente no confronto de volta contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A escalação escolhida por Marcelo Gallardo deixou clara a prioridade: um time inteiro de reservas, do goleiro ao ponta, foi a campo, preservando os medalhões para a decisão da próxima quarta-feira, no Allianz Parque.

“A mensagem é estar mentalmente preparados para um jogo em que estará tudo para ser jogado. Era assim que a série ia ser. Temos que ir lá e vencer no Brasil, não temos outra opção. Os jogadores que estiverem física e mentalmente em forma e descansados terão a chance de virar o jogo em um jogo que vamos jogar de forma determinante. Porque não temos outra maneira senão fazer dessa forma”, disse Marcelo Gallardo. Gallardo mira fazer história no Brasil O treinador argentino trata a partida em São Paulo como uma chance de escrever história. O Palmeiras tem a vantagem de 2 a 1 conquistada em Buenos Aires, mas Gallardo acredita que a diferença é reversível. “Um bom jogo nos dará uma chance. Há uma diferença de um gol. Um bom jogo com boa determinação coletiva nos coloca em condições (de reverter). Temos que pensar nisso, que é possível, que a diferença é de apenas um gol. E vamos jogar da maneira que deve ser, com a determinação que precisamos”, falou o treinador. O técnico também ressaltou a importância da recuperação física e mental para suportar o desafio.