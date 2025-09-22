Sósia de Gabigol assina com clube para disputar a Quarta Divisão do Rio

Jeferson, de 40 anos, terá a chance de defender o 07 de Abril. Além da semelhança física com o astro, ele também joga como atacante / Crédito: Jogada 10

Jeferson Sales decidiu imitar Gabigol não apenas como um sósia, mas também dentro das quatro linhas. Isso porque, ele terá a oportunidade em atuar no futebol profissional, mais especificamente no 07 de Abril, da Série B2 do Campeonato Carioca. No caso, a Quarta Divisão do futebol local. Inclusive, assim como o ídolo do Flamengo e atualmente jogador do Cruzeiro, Jeferson, de 40 anos, também é atacante. Por sinal, o sósia ganhará sua segunda oportunidade de jogar profissionalmente, pois em 20221 ele fechou com o Nova Cidade, porém não teve a chance de entrar em campo. Além de atleta, Jeferson também se aventura como ator e jornalista.

Em seu perfil artístico no Instagram, em que imita Gabigol, ele tem uma legião de 521 mil seguidores. Na rede social, aliás, fez a primeira aparição com a camisa do 07 de Abril ao fazer exercícios na academia. “Sigo firme em busca dos meus objetivos sem passar por cima de ninguém, mas a cada comentário negativo (crítica) usarei como degrau para subir mais alto”, frisou o sósia. Jeferson agradece ao 07 de Abril Jeferson também fez questão de agradecer ao presidente e ao técnico do 07 de Abril por ajudá-lo a alcançar o que definiu como um sonho. O sósia de Gabigol reconheceu que será um desafio conciliar a função de influenciador digital com as responsabilidades de jogador de futebol — como treinamentos, viagens e até concentrações. Apesar da dificuldade, ele acredita que ambas as atividades podem se complementar.