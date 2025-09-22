Seleção inicia preparação para estreia na Copa do Mundo Sub-20

Brasil estreia no próximo dia 28, às 20h, contra o México, no Estádio Nacional do Chile / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (22) a preparação para a estreia na Copa do Mundo Sub-20, que ocorre entre 27 de setembro e 19 de outubro. O técnico Ramon Menezes comandou a atividade, na Granja Comary, em Teresópolis. O treino, aliás, ficou marcado pela forte chuva que atingiu o Rio de Janeiro e iniciou pouco antes dos jogadores entrarem em campo. “Gostaria de enaltecer muito esse grupo que foi convocado. Tenho uma confiança muito grande nesses atletas. Tivemos essa dificuldade (de liberação de jogadores), mas por outro lado, com o nosso trabalho de observação, conseguimos fazer uma Seleção forte e muito competitiva. A nossa responsabilidade é muito grande e esperamos fazer uma grande competição”, disse Ramon Menezes.